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ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, bu hafta Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret edecek Başkan Donald Trump'a eşlik edeceği, daha sonra NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na (NATO iFMM) katılmak üzere Türkiye'ye geleceği belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan yazılı açıklamada Rubio'nun seyahati hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Rubio'nun, ABD ile Körfez ortakları arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefleyen Başkan Trump'a 11-14 Mayıs tarihleri ​​arasında Suudi Arabistan ve Katar ziyaretine eşlik edeceği ifade edilerek, "Bakan Rubio'nun üst düzey yetkililerle yapacağı görüşmeler, küresel ve bölgesel zorluklara yönelik çözümlerin geliştirilmesine, ikili ticaret ve yatırımların genişletilmesine ve stratejik ortaklıklarımızın yeniden teyit edilmesine katkı sağlayacaktır." denildi.

Daha sonra Bakan Rubio'nun 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye geçeceği kaydedilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı'nın burada ittifak için güvenlik öncelikleri, müttefik savunma yatırımlarının artırılması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi gibi konuları ele alacağı aktarıldı.

Rubio'nun haziran ayında Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde, Antalya temaslarında müttefiklerin NATO'yu daha güçlü ve daha etkili hale getirmek için paylarına düşeni adil bir şekilde yapmalarını sağlama konusunda Başkan Trump'ın gündemini ilerleteceği ifade edildi.​​​​​​​

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