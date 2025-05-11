BIST 9.391
DOLAR 38,76
EURO 43,65
ALTIN 4.143,57
HABER /  DÜNYA

2 Fransız istihbarat görevlisi Cezayir'de yakayı ele verdi sınır dışı edildiler

2 Fransız istihbarat görevlisi Cezayir'de yakayı ele verdi sınır dışı edildiler

Cezayir, "sahte diplomatik pasaportlarla" ülkeye giriş yapan 2 Fransız istihbarat görevlisinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Abone ol

Cezayir devlet televizyonundaki habere göre, Fransa İçişleri Bakanlığı'na bağlı İç Güvenlik Müdürlüğü biriminde görevli 2 kişinin Cezayir'e girerken "yasal prosedürlere uymadığı" tespit edildi.

Ülkeye "sahte diplomatik pasaportlarla" giriş yapmaya çalıştığı tespit edilen 2 Fransız güvenlik personelinin Cezayir'den sınır dışı edildiği duyuruldu.

Haberde, "Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun bir operasyonu" şeklinde nitelendirilen konuyla ilgili Fransa'dan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Cezayir, 12 Fransız konsolosluk çalışanını sınır dışı etmişti

Fransa'da 1'i konsolosluk çalışanı 3 Cezayirli, "Amir DZ" olarak bilinen muhalif Amir Boukhors'un kaçırılmasına ilişkin iddialarla bağlantılı olarak 11 Nisan'da gözaltına alınmış ve Fransa topraklarında ciddi suçlar işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Cezayir, Fransa'daki konsolosluk çalışanının tutuklanması nedeniyle 13 Nisan'da Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Romatet'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, 14 Nisan'da da 12 Fransız konsolosluk çalışanından 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Erbakan'dan memura emekliye yüzde 100-200 zam oranında zam sözü
Fatih Erbakan'dan memura emekliye yüzde 100-200 zam oranında zam sözü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Anneler Günü' paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Anneler Günü' paylaşımı
Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
Saadet lideri Mahmut Arıkan Gazze barış gücü için görüşmelere başlıyor
Saadet lideri Mahmut Arıkan Gazze barış gücü için görüşmelere başlıyor
Kritik ekonomi toplantısı başladı! Açıklama bekleniyor
Kritik ekonomi toplantısı başladı! Açıklama bekleniyor
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü! "Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü! "Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır"
Kamuda tasarruf tedbirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı aykırı 2 bin 160 işlem tespit etti
Kamuda tasarruf tedbirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı aykırı 2 bin 160 işlem tespit etti
İran'da tecavüzden hüküm giyen 1 kişi idam edildi
İran'da tecavüzden hüküm giyen 1 kişi idam edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna...
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna...
Meteorolojiden o il için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı
Meteorolojiden o il için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı
Trabzon'da Abdulkadir Uraloğlu'ndan şehit ailesine ziyaret
Trabzon'da Abdulkadir Uraloğlu'ndan şehit ailesine ziyaret