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Sivasspor - Bodrum maçı nefesleri kesti, kazanan çıkmadı

Sivasspor - Bodrum maçı nefesleri kesti, kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile Bodrum FK arasında oynanan kritik karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Küme düşme hattından çıkma mücadelesi veren iki takım da 35 puana yükselmesine rağmen tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.

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Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında küme düşme hattı için büyük önem taşıyan maçta Bodrum FK'yı konuk etti.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da puanlarını 35'e yükseltti ancak küme düşme hattından kurtulamadı. Ligde son 3 haftaya girilirken iki ekip de düşme potasından yukarı çıkmak için umudunu diğer maçlara taşıdı.

Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak, Bodrum FK ise Trabzonspor'u konuk edecek.

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