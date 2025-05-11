BIST 9.391
DOLAR 38,76
EURO 43,65
ALTIN 4.143,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Evden gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Evden gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Burdur'da yalnız yaşayan 63 yaşındaki Yüksel Ayten evinde ölü bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayten'in 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Abone ol

Yalnız yaşayan Yüksel Ayten'in (63) evinden koku gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayten'in 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, morga götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret
ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret
İzmir'de bir evde patlama oldu! Yaralılar var, savcılıktan açıklama
İzmir'de bir evde patlama oldu! Yaralılar var, savcılıktan açıklama
2 Fransız istihbarat görevlisi Cezayir'de yakayı ele verdi sınır dışı edildiler
2 Fransız istihbarat görevlisi Cezayir'de yakayı ele verdi sınır dışı edildiler
Fatih Erbakan'dan memura emekliye yüzde 100-200 zam oranında zam sözü
Fatih Erbakan'dan memura emekliye yüzde 100-200 zam oranında zam sözü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Anneler Günü' paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Anneler Günü' paylaşımı
Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
Saadet lideri Mahmut Arıkan Gazze barış gücü için görüşmelere başlıyor
Saadet lideri Mahmut Arıkan Gazze barış gücü için görüşmelere başlıyor
Kritik ekonomi toplantısı başladı! Açıklama bekleniyor
Kritik ekonomi toplantısı başladı! Açıklama bekleniyor
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü! "Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü! "Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır"
Kamuda tasarruf tedbirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı aykırı 2 bin 160 işlem tespit etti
Kamuda tasarruf tedbirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı aykırı 2 bin 160 işlem tespit etti
İran'da tecavüzden hüküm giyen 1 kişi idam edildi
İran'da tecavüzden hüküm giyen 1 kişi idam edildi