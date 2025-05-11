Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan!

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Gürkan Aksoy ile yarışan mevcut Başkan Serdal Adalı, büyük farkla yeniden başkanlığa seçildi.

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Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu bugün Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşiyor. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uğur Poyraz seçildi.

Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kongrede, mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy, siyah-beyazlı kulübün başkanı olabilmek için yarışacak. Kongrede, aidatlarını yatıran 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde adaylardan Serdal Adalı beyaz, Gürkan Aksoy ise turuncu renkli pusulayla yarışacak.

Serdal Adalı oyunu kullandı

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, oyunu kullandı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Adalı, oyunu 7. sandıkta verdi. Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Serdal Adalı, "Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Güzel günler ileride inşallah. Gelip oy kullanan genel kurul üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gürkan Aksoy oyunu kullandı

Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurulda başkan adayı Gürkan Aksoy oyunu kullandı.

SANDIKLAR AÇILIYOR

Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 37. başkanının belli olacağı olağan seçimli genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığına Uğur Poyraz'ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy başkanlık için yarışıyor.

Siyah-beyazlılarda oy kullanma hakkı bulunan 27 bin 588 üye, 30 sandıkta oylarını kullandı. Sandıklar saat 17.00'de kapanırken Adalı beyaz, Aksoy da turuncu renkli pusulayla yarışıyor.

İŞTE SANDIK SONUÇLARI (21/30)

1. Sandık

Serdal Adalı: 102

Gürkan Aksoy: 9

2. Sandık

Serdal Adalı: 96

Gürkan Aksoy: 10

3. Sandık

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 18

4. Sandık

Serdal Adalı: 175

Gürkan Aksoy: 23

5. Sandık

Serdal Adalı: 164

Gürkan Aksoy: 17

6. Sandık

Serdal Adalı: 180

Gürkan Aksoy: 23

7. Sandık

Serdal Adalı: 171

Gürkan Aksoy: 23

8. Sandık

Serdal Adalı: 167

Gürkan Aksoy: 21

9. Sandık

Serdal Adalı: 128

Gürkan Aksoy: 21

10. Sandık

Serdal Adalı: 161

Gürkan Aksoy: 20

11. Sandık

Serdal Adalı: 159

Gürkan Aksoy: 21

12. Sandık

Serdal Adalı: 147

Gürkan Aksoy: 14

13. Sandık

Serdal Adalı: 139

Gürkan Aksoy: 13

14. Sandık

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 9

15. Sandık

Serdal Adalı: 168

Gürkan Aksoy: 14

16. Sandık

Serdal Adalı: 171

Gürkan Aksoy: 16

17. Sandık

Serdal Adalı: 157

Gürkan Aksoy: 18

18. Sandık

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 17

20. Sandık

Serdal Adalı: 187

Gürkan Aksoy: 25

23. Sandık

Serdal Adalı: 133

Gürkan Aksoy: 15

24. Sandık

Serdal Adalı: 156

Gürkan Aksoy: 9