BIST 9.391
DOLAR 38,76
EURO 43,65
ALTIN 4.143,57
HABER /  SPOR

Çılgın El Clasico! Barcelona şampiyonluğa yürüyor

Çılgın El Clasico! Barcelona şampiyonluğa yürüyor

LaLiga'nın 35. haftasında Real Madrid'i 4-3 mağlup eden Barcelona, şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı. Mbappe'nin hat-trick yaptığı El Clasico'da geriden gelerek kazanan Katalan ekibi, puanını 82’ye yükseltti ve rakibiyle farkı 7’ye çıkardı.

Abone ol

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Montjuic Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın 5. dakikasında Real Madrid, Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle öne geçti.

Maçın 14. dakikasında kontra atakla tehlikeli gelen Real Madrid'de ceza yayının gerisinde topla buluşan Mbappe ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Golü yedikten sonra rakip kalede ataklarını sıklaştıran Barcelona, Eric Garcia'nın 19. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirirken, Lamina Yamal'ın 32. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı.

Beraberlik golünden sonra baskısını sürdüren Barcelona, Raphinha'nın 34. dakikadaki golüyle 3-2 öne geçti.

45. dakikada Real Madrid savunmasının pas hatasını değerlendiren Raphinha, Ferran Torres ile yaptığı duvar pasının ardından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-2.

Yenik duruma düştükten sonra ataklarını artıran Real Madrid'de Mbappe, 70. dakikada ağları havalandırarak hat-trick yaptı ve skoru 4-3'e getirdi.

Sezonun bitimine 3 hafta kala LaLiga lideri Barcelona, puanını 82'ye çıkararak 2. sıradaki Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye yükseltti.

Barcelona, 15 Mayıs Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Espanyol maçından bir puan alması halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan!
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan!
Servis aracı kaldırıma daldı: 1 ölü, 3 yaralı
Servis aracı kaldırıma daldı: 1 ölü, 3 yaralı
Beşiktaş - Adana Demirspor / Canlı anlatım
Beşiktaş - Adana Demirspor / Canlı anlatım
Sivasspor - Bodrum maçı nefesleri kesti, kazanan çıkmadı
Sivasspor - Bodrum maçı nefesleri kesti, kazanan çıkmadı
Evden gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Evden gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı
ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret
ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret
İzmir'de bir evde patlama oldu! Yaralılar var, savcılıktan açıklama
İzmir'de bir evde patlama oldu! Yaralılar var, savcılıktan açıklama
2 Fransız istihbarat görevlisi Cezayir'de yakayı ele verdi sınır dışı edildiler
2 Fransız istihbarat görevlisi Cezayir'de yakayı ele verdi sınır dışı edildiler
Fatih Erbakan'dan memura emekliye yüzde 100-200 zam oranında zam sözü
Fatih Erbakan'dan memura emekliye yüzde 100-200 zam oranında zam sözü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Anneler Günü' paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Anneler Günü' paylaşımı
Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
Saadet lideri Mahmut Arıkan Gazze barış gücü için görüşmelere başlıyor
Saadet lideri Mahmut Arıkan Gazze barış gücü için görüşmelere başlıyor