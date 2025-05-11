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Trump, Zelenski’ye seslendi: İstanbul teklifini kabul et

Trump, Zelenski’ye seslendi: İstanbul teklifini kabul et

ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Putin’in Ukrayna'da ilan ettiği ateşkesi ve 15 Mayıs’ta Türkiye’de müzakere önerisini değerlendirerek, Zelenski’ye "İstanbul teklifini derhal kabul etmelidir" çağrısı yaptı. Trump, Putin’in savaşı sonlandırmak için Türkiye'de yüz yüze görüşme istediğini vurguladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gece Ukrayna'da ateşkes ilan ederek 15 Mayıs'ta Türkiye'de müzakerelere başlanması çağrısını değerlendirdi.

'PUTİN, TÜRKİYE'DE KANLI SAVAŞA BİR SON VERİLMESİNİ MÜZAKERE ETMEK İSİTYOR'

Başkan Trump, "Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor." dedi.

'UKRAYNA, İSTANBUL TEKLİFİNİ DERHAL KABUL ETMELİDİR'

Trump, "Ukrayna, Putin'in İstanbul teklifini derhal kabul etmelidir." ifadelerini kullanarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye çağrı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da 3. kez ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın görüşeceğini söyleyen Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da koşulsuz görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

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