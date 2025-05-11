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Skandal görüntü! Maç sonu başkandan teknik direktöre sahada azar

Premier Lig'in 36. haftasında Nottingham Forest, küme düşmesi kesinleşen Leicester City ile 2-2 berabere kaldı; Şampiyonlar Ligi umutlarına darbe aldı. Maç sonrası sahaya inen kulüp başkanı Evangelos Marinakis’in teknik direktör Nuno Espirito Santo’yu azarlaması dikkat çekti.

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İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Nottingham Forest ile Leicester City 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme yolunda ağır darbe alan ev sahibi takımın gollerini; 25. dakikada Gibbs-White ve 56. dakikada Wood kaydetti.

Küme düşmesi kesinleşen konuk takımda golleri 16. dakikada Coady ve 81. dakikada Buonanotte attı.

Nottingham Forest bu skorla beraber puanını 62 yaptı ve 7. sırada kaldı. 19. sırada bulunan Leicester City ise puanını 22 yaptı.

BAŞKAN SAHAYA GİRDİ

Maçın ardından sahaya giren kulüp sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, sahada teknik direktör  Nuno Espirito Santo'yu azarladı. 

Kısa süren tartışma sonrası başkan sahadan ayrıldı. 

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