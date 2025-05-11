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Maçta kafa travması geçirmişti! Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması

Maçta kafa travması geçirmişti! Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması

Beşiktaş-Adana Demirspor maçında kafa travması geçiren Felix Uduokai'nin beyin tomografisinde kanama bulgusuna rastlanmadığı, oyuncunun gözlem altında tutulduğu ve takip sürecinin ardından taburcu edileceği bildirildi.

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Beşiktaş'da Süper Lig'in 35'inci haftasında bugün 4-1 kazanılan Adana Demirspor müsabakasının 19'uncu dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması sonucu maçı tamamlayamayan Felix Uduokai'nin beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmadığı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Adanademirspor müsabakasının 19. Dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeni ile mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokai Acıbadem Fulya hastanesinde gözlem altındadır yapılan nörolojik değerlendirme beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

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