Türkiye, Ürdün ve Suriye dışişleri bakanları Ankara’da buluşacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin ev sahipliğinde Ürdün ve Suriye dışişleri bakanlarının katılımıyla 12 Mayıs 2025’te Ankara’da üçlü bir toplantı gerçekleştirileceğini duyurdu. Toplantıda bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katılımıyla, 12 Mayıs 2025 tarihinde Ankara'da bir toplantı gerçekleştirilecektir."