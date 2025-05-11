Malatya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve 10.49 kilometre derinlikte bir depremin meydana geldiğini duyurdu.Abone ol
AFAD tarafından son dakika deprem açıklaması yapıldı. Açıklamaya göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 10.49 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 11, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2025-05-11
Saat:21:58:26 TSİ
Enlem:38.26889 N
Boylam:38.19611 E
Derinlik:10.49 km
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