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Malatya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Malatya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve 10.49 kilometre derinlikte bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD tarafından son dakika deprem açıklaması yapıldı. Açıklamaya göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 10.49 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

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