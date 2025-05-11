Göztepe'ye evinde Hatayspor şoku!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç boyunca birçok net fırsattan yararlanamayan ev sahibi ekip, galibiyeti kaçırdı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.
67. dakikada Göztepe atağında sağ kanatta topla buluşan Romulo'nun ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda, top kaleci Bekaj'da kaldı.
78. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan Ogün Bayrak'ın ortasında Emerson kafasıyla topu Romulo'ya indirdi. Romulo'nun pasında altıpas içerisinde topla buluşan Nielsen'in şutunda, kaleci Bekaj meşin yuvarlağı çeldi. Çizgi üzerine düşen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.
90. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortada Dennis'in kafayla çevirdiği topla altıpas içerisinde buluşan Victor Hugo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.