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Galatasaray Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu

Galatasaray Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol ekibi Malaga, Galatasaray'ı 83-67 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Galatasaray ise bu turnuvadaki ilk finalinden ikincilikle ayrıldı.

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FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray ve Malaga karşılaştı. Atina'da düzenlenen Final Four'da final maçına Ano Liosia Olympic Salonu ev sahipliği yapıyor.

İLK 5'LER 

Galatasaray: Cummings, Delgado, Palmer, Buğrahan Tuncer, Young
Malaga: Carter, Kravish, Perez, Perry, Taylor

Malaga temsilcisi baştan sona üstün götürdüğü maçı 83-67 kazandı. İspanyol temsilcisi kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.Galatasaray bu turnuvada oynadığı ilk finalde ikinci oldu.

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