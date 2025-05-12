Macron ve Merz'in panik anları! Uyuşturucu mu kullandılar?

Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderlerinin Kiev’e gerçekleştirdiği ateşkes odaklı ziyaretin ardından, trende çekilen görüntülerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merz’in şüpheli cisimleri panikle saklaması uyuşturucu iddialarını gündeme taşıdı. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova da liderlere “kokain” imasında bulunarak tartışmaları alevlendirdi.

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Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleri Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere ateşkes ve müzakere masası çağrısı yapmak için Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer “Gönüllüler Koalisyonu Konferansı” kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

KAPALI KAPILAR ARDINDA UYUŞTURUCU MU KULLANDILAR

Ziyaret öncesine dair ajanslara ilginç görüntüler düştü.

9 Mayıs’ta Polonya’dan Ukrayna’ya hareket eden trende bir araya gelen Avrupalı liderlerin, gazetecilerin ani şekilde kabine girmesi üzerine panik yaşadığı görüldü.

Fransız AFP’nin servis ettiği görüntülerde, bir masa etrafında oturan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Almanya Başbakanı Merz’in önündeki maddeleri gizlemesi dikkat çekti.

Macron’un önündeki beyaz maddeyi avucunun içine aldıktan sonra diğer avucuna naklettiği, sonrasında cebine koyduğu kameralara yansıdı.

Alman Başbakan Merz’in ise önünde çubuğa benzeye sarı renkteki aleti iki eliyle kapatarak kamufle ettiği saptandı.

MERZ’İN ÇUBUĞU ‘TÜRKÜ KAŞIĞI’ MI

İki Avrupalı liderin kameraların karşısında neyi gizlediği tartışma konusu oldu.

Konuya ilişkin yapılan değerlendirmelerde, Merz’in gizlediği aletin, koka ağacının yapraklarından özütlenen kokain isimli uyuşturucu maddenin kullanımına yarayan “snuff spoon” olduğu öne sürülüyor.

Narkotik birimlerince “Türkü kaşığı” olarak da tanımlanan bu alet, toz halindeki uyuşturucuların burun yoluyla çekilmesinde kullanılan küçük metal kaşık olarak biliniyor.

MACRON’DA PEÇETE PANİĞİ

Macron’un gizlediği peçete türü cismin ise yine kokain kullanımı sırasında başvurulan yardımcı bir araç olduğu ifade ediliyor.

RUSYA’DAN İMA

Gazeteci Zafer Şahin, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Bilgi ve Basın Dairesi Sözcüsü Mariya Zaharova’nın Macron ve Merz’e “kokain” imasında bulunduğunu aktardı. Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya sözcüsü Zakharova’dan Fransa, İngiltere ve Almanya liderlerleri için ‘kokain’ iması… Zakharova: Ukrayna ziyareti dönüşü trende Gazeteciler odaya girene kadar peçeteyi ve kaşığı saklamayı unutmuşlar!” dedi.

Rusya sözcüsü Zakharova’dan Fransa, İngiltere ve Almanya liderlerleri için “Kokain” iması….



Zakharova: Ukrayna ziyareti dönüşü trende Gazeteciler odaya girene kadar peçeteyi ve kaşığı saklamayı unutmuşlar!! pic.twitter.com/fIMP9fCDel — Zafer Şahin (@zafersahin06) May 11, 2025

GİZLİCE SAKLIYOR

Gazeteci Gaffar Yakınca, “Avrupalı liderler Kiev’den dönerken trende kokain mi kullandı? AFP’nin yayınladığı görüntülerde Macron ve Merz'in acele ile gizledikleri şeylerin kokain kullanımına ilişkin malzemeler olduğu iddia ediliyor.” yorumunu yaptı.

‼️Avrupalı liderler Kiev'den dönerken trende kokain mi kullandı?



AFP'nin yayınladığı görüntülerde Macron ve Merz'in acele ile gizledikleri şeylerin kokain kullanımına ilişkin malzemeler olduğu iddia ediliyor. (22. sn'den itibaren) pic.twitter.com/vDpwkbQ4XV — Gaffar Yakınca (@GaffarYakinca) May 11, 2025

Kaynak: haber7