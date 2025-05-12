Ali Babacan'dan olay İBB soruşturması açıklaması: 28 Şubat bizim için neyse 19 Mart da odur

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Bababan, İBB'ye yolsuzluk soruşurmasıyla ilgili tartışılan ifadeler kullandı. Babacan, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart'taki operasyon için 28 Şubat ve 27 Nisan benzetmesi yaptı.

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İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşurması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyona Babacan'dan çok konuşulacak benzetme geldi.

Babacan, İBB soruşturmasını muhafazakar camiada büyük yıkıma yol açan 28 Şubat ile bir tuttu.

"28 Şubat bizim için neyse, 27 Nisan e-muhtırası neyse"

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Ben şunu söyledim; “28 Şubat bizim için neyse, 27 Nisan e-muhtırası neyse, 18 Mart ve 19 Mart'ta yapılanlar da bizim için odur.” Hatta ‘demokrasiye karşı yapılmış bir darbe teşebbüsü’ ifadesini bile kullandım. Çünkü demokratik sistem işleyecekken onu engelliyor, ona darbe vuruyor. Şimdi başka nasıl anlatabilirsiniz ki insanlara? Benim kurduğum bu bağı, bu şekilde AK Parti tabanının tamamını kurabilmiş midir bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki, AK Parti tabanı dediğimiz çok geniş ve heterojen bir taban.

-En kötü gününde yüzde 30 alan bir partiden bahsediyorsunuz.

Evet, ben kendi ailemde 28 Şubat'ı yaşamış, hatta ta halamın neslinde, tabii 1960'larda bile benzer süreçleri kendi ailemde de yaşamış bir insanım. Kendi kız kardeşlerimde yaşadım o zorlukları. O zorlukla ailece de yaşamış birisiyim. Dolayısıyla gücü ele geçirmenin başkasının haklarını kısıtlaması kısır döngüden Türkiye artık çıkmalı. Bunun çıkışı da böyle rövanşist hislerle olamaz. Yani “iktidar sopasını ben elime alayım, biraz da ben kullanayım.” Ben kaç konuşmamda kullanmıştım bunu, “O iktidar sopasını alacağız ve kıracağız. Bir daha kimse kullanmasın diye sopayı kıracağız demiştim. Özgür Bey daha yeni söylüyor bunları. Bu aralar galiba metin yazarları epey bir ilham alıyorlar bizden. Ama sorun değil. Biz öyle ne bir tescil ettiriyoruz ne patent alıyoruz. Önemli değil, yeter ki kavramlar beğenilsin, sık kullanılsın, bizim açımızdan sorun değil. İnanın şu anda Türkiye’nin önünde çok önemli bir fırsat açılmış durumda. Tarihi bir fırsat var."