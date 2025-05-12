Galatasaray'ın şampiyonluk hazırlığı! 1 milyon kişilik dev plan, valilikten izin bekleniyor

Trabzon deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray 5 yıldızı ve 25. şampiyonluğunu 25 Mayıs’ta özel, görkemli bir organizasyonla kutlamak için harekete geçti. İstanbul Valiliği’nin izin vermesi durumunda asıl kutlama Yenikapı’da olacak.

Abone ol

Kayserispor ile 18 Mayıs Pazar günü oynayacağı karşılaşmadan beraberlikle ayrılsa dahi 25. şampiyonluğunu resmen ilan edecek olan sarı kırmızılılarda planlar netleşmeye başladı.

Özel tarih olarak 25.05.2025 belirlendi. Öncelikle Galatasaray’ın şampiyonluk kupası, Kayserispor maçına getirilmeyecek.

Üstü açık otobüsle Yenikapı’ya geçecekler

İstanbul Valiliği’nin izin vermesi durumunda asıl kutlama Yenikapı’da olacak. Buradaki organizasyon için futbolcular Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle Yenikapı’ya geçecek. Kutlama biletleri cüzi rakama satılacak ve buradan da kulübe gelir elde edilecek.

5 yıldız öne çıkacak

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre geçen sene Mauro İcardi’yi İstanbul gökyüzüne yansıtan Galatasaray, bu defa 5 yıldızı öne çıkaracak. Rakibine göndermelerin de yer alacağı ışık, lazer şovların yanı sıra önemli sürprizler de olacak.