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PKK'nın tarihi duyurusunda dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder detayı!

PKK'nın tarihi duyurusunda dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder detayı!

Türkiye için tarihi günlerden biri yaşanıyor. Terör örgütü PKK kendini feshettiğini resmen ilan etti. Terör örgütü PKK'nın 12. Kongresi Divanı'ndan yapılan açıklamada Sırrı Süreyya Önder detayı dikkat çekti.

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Türkiye adım adım 'Terörsüz Türkiye'ye doğru ilerliyor. Bu sürecin beklenen adımı terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıydı. Dün beklenen açıklama gelmemişti. Bugün ise sabah saatlerinde tarihi açıklama geldi.

PKK'DAN FESİH KARARI

Terör örgütü PKK resmen fesih kararını açıkladı, kongre ile silahların bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada "PKK'nın tarihi misyonunu sonlandırdığı değerlendirildi. PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı" denildi.

METİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Tarihi süreç yaşanırken yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Terör örgütü PKK'nın fesih metninde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için ayrı bir parantez açıldı. Metinde Önder, "Barış ve Demokrasi Şehidi Sırrı Süreyya Önder Yoldaşın hayallerini gerçekleştirme iddiamızı belirtiyoruz." vurgusu yapıldı.

PKK
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