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İspanyol basını Arda Güler'i acımasızca eleştirdi: Genç Türk hiç fark edilmedi

İspanyol basını Arda Güler'i acımasızca eleştirdi: Genç Türk hiç fark edilmedi

LaLiga'da Barcelona'ya kaybeden Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in performansı eleştirildi.

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LaLiga'nın 35. haftasında Real Madrid 2-0 öne geçtiği maçta Barcelona'ya 4-3 yenildi. İspanyol devinin şampiyonluk şansı mucizelere kaldı. Real Madrid kariyerinde El Clasico'da ilk kez 11'de yer alan Arda Güler eleştirilerin hedefinde oldu.

Marca: "Arda Güler, top kendisinde olmayınca 'görünmez' oluyor. Pozisyon almada çok geç kalıyor. Bir pozisyonda hızlı oynayınca Mbappe gol attı. Ancelotti diğer oyunculara gösterdiği sabrı ona karşı göstermiyor. Sadece ilk yarıda süre verdi."

AS: "Bu maç bir antrenman maçı değildi ve Flick ile Ancelotti şampiyonluk için son kozlarını ortaya attı. Milano'dan acı şekilde dönen Barcelona, sonuçtan çok oyuna odaklandı. Real Madrid'de hazır olmadığı gerekçesiyle sezon boyu yedek kulübesinde bekleyen Arda Güler ilk El Clasico'sunda başarısız oldu. Tüm takım başarısız oldu."

Mundo Deportivo: "Arda Güler etkisiz kaldı. Genç Türk hiç fark edilmedi ve Ancelotti devrede onu çıkardı."

Sport: "Türk oyuncu son maçlarda fark yaratmıştı ancak Barça karşısında tamamen kaybolmuş gibiydi. Sağ kanatta top alamadı, Barça'nın kontra ataklarına yol açacak top kayıpları yaşadı. Ancelotti, devre arasında oyuncu değişikliğine giderek bu durumu çözmeye çalıştı."

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