BIST 9.391
DOLAR 38,74
EURO 43,51
ALTIN 4.081,78
HABER /  DÜNYA

İsrail'den Gazze'de bir katliam daha! 5'i çocuk 15 kişi öldü

İsrail'den Gazze'de bir katliam daha! 5'i çocuk 15 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5'i çocuk 15 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya'da yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Fatma bint Esed Okulu'nun 2. katını bombaladı.

İsrail saldırısında 5'i çocuk 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun Hammad el-Hasenat Camisi yakınında bir evi hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Öte yandan, İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nde çok sayıda evi bombaladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu! 12 Mayıs 2025 itibariyle artık örgüt yok
Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu! 12 Mayıs 2025 itibariyle artık örgüt yok
Memur olmak isteyenlere kötü haber! Yaş sınırı geliyor
Memur olmak isteyenlere kötü haber! Yaş sınırı geliyor
Inter Napoli'nin ikramını geri çevirmedi şampiyonluk yarışı kızıştı
Inter Napoli'nin ikramını geri çevirmedi şampiyonluk yarışı kızıştı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! 81 ilde eş zamanlı başlatıldı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! 81 ilde eş zamanlı başlatıldı
Ankara'da trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Ankara'da trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki en önemli başlık...
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki en önemli başlık...
Galatasaray'ın şampiyonluk hazırlığı! 1 milyon kişilik dev plan, valilikten izin bekleniyor
Galatasaray'ın şampiyonluk hazırlığı! 1 milyon kişilik dev plan, valilikten izin bekleniyor
Tuncer Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak
Tuncer Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak
Ali Babacan'dan olay İBB soruşturması açıklaması: 28 Şubat bizim için neyse 19 Mart da odur
Ali Babacan'dan olay İBB soruşturması açıklaması: 28 Şubat bizim için neyse 19 Mart da odur
Ataşehir'de mutfakta doğalgaz parladı panikleyip 5. kattan atladı
Ataşehir'de mutfakta doğalgaz parladı panikleyip 5. kattan atladı
Hamas Siyasi Büro yöneticilerinden Suheyl el-Hindi Isparta'da konuştu
Hamas Siyasi Büro yöneticilerinden Suheyl el-Hindi Isparta'da konuştu
ABD Başkanı Trump herkesi merak içinde bırakmıştı gizem çözüldü
ABD Başkanı Trump herkesi merak içinde bırakmıştı gizem çözüldü