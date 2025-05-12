‘Palalı Sabri’ cinayetinde savcıdan müebbet talebi

2023’te öldürülen ‘Palalı Sabri’ lakaplı Sabri Çelebi’nin cinayet davasında savcı, iki sanık için müebbet hapis cezası talep etti. Savcı, sanıkların suçu birlikte işlediği kanaatine varırken; sanıklar ve avukatları mütalaayı hatalı buldu.

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Gezi olayları sırasında eyleme katılan göstericilere pala ile saldıran 'Palalı Sabri' lakaplı Sabri Çelebi, 2023 yılı şubat ayında Beyoğlu'ndaki bir gece kulübü önünde çıkan kavga sonucu öldürülmüştü. Cinayetten sonra yakalanan şüpheliler Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı hakkında dava açıldı. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın geçen perşembe günü görülen duruşmasında savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, iki sanık için de müebbet hapis talebinde bulundu.

Halk TV'de yer alan habere göre; savcı, mütalaasında Çelebi’ye silah sıkan kişinin Görer olduğuna işaret etti. Savcı, Kırmızı’nın da attığı yumrukla Çelebi’nin direncini kırdığı değerlendirmesine giderek ‘kasten öldürme’ suçunu birlikte işledikleri kanaatine vardı. Her iki sanık ve avukatları ise mütalaanın hatalı olduğunu savundu. Karar için önümüzdeki temmuz ayı başına duruşma günü verildi.

KADINLARI FUHUŞA ZORLAMAKLA SUÇLANMIŞTI

Sabri Çelebi hakkında, kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhuşa zorladığı iddiasıyla dava açılmıştı. Hakkında 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, beraat etmişti. Çelebi'nin fuhuşa sürüklediği isimler arasında eski Afrika güzellik kraliçesi Fatima Zahra Elguiraa'nın da olduğu ortaya çıkmıştı.