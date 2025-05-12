ABD ve Çin uzlaştı! Flaş gümrük vergisi hamlesi, ticaret savaşı bitiyor mu?

ABD'li ve Çinli yetkililer karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için müzakerelere başlamıştı. Tarife restleşmesinde flaş bir gelişme yaşandı. ABD ve Çin 90 gün süre için gümrük vergilerini düşürdü.

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ABD Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125’ten yüzde 10 düşürecek.

Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacak.