ABD ve Çin uzlaştı! Flaş gümrük vergisi hamlesi, ticaret savaşı bitiyor mu?
ABD'li ve Çinli yetkililer karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için müzakerelere başlamıştı. Tarife restleşmesinde flaş bir gelişme yaşandı. ABD ve Çin 90 gün süre için gümrük vergilerini düşürdü.Abone ol
ABD Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125’ten yüzde 10 düşürecek.
Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacak.
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.
Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.