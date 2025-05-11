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Marmara’da endişelendiren görüntü! Yeniden ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Marmara’da endişelendiren görüntü! Yeniden ortaya çıktı

2021 yılının yaz döneminde yoğun olarak görülen müsilaj yeniden ortaya çıktı. Bursa'nın Gemlik ilçesi kıyılarında, "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj görülmeye başlandı. Müsilaj yer yer bulanıklığa sebep oldu. İşte gelen görüntüler...

Marmara’da endişelendiren görüntü! Yeniden ortaya çıktı

Bursa'nın yazlık mahalleleri olan Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında müsilaj yer yer bulanıklığa sebep oldu.

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Marmara’da endişelendiren görüntü! Yeniden ortaya çıktı

Yaz dönemlerinde nüfusu tatilcilerce yoğunlaşan mahallelerde, özellikle iskeleler ve teknelerin bulunduğu alanlarda müsilajın arttığı gözleniyor.

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Marmara’da endişelendiren görüntü! Yeniden ortaya çıktı

Marmara Denizi'nde, Adalar ilçesinde yer alan Kınalıada da açıklarında "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı.

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Marmara’da endişelendiren görüntü! Yeniden ortaya çıktı

İşte Marmara Denizi'nde son durum...

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