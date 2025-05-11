Marmara’da endişelendiren görüntü! Yeniden ortaya çıktı
Anadolu Ajansı
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2021 yılının yaz döneminde yoğun olarak görülen müsilaj yeniden ortaya çıktı. Bursa'nın Gemlik ilçesi kıyılarında, "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj görülmeye başlandı. Müsilaj yer yer bulanıklığa sebep oldu. İşte gelen görüntüler...
Bursa'nın yazlık mahalleleri olan Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında müsilaj yer yer bulanıklığa sebep oldu.
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Yaz dönemlerinde nüfusu tatilcilerce yoğunlaşan mahallelerde, özellikle iskeleler ve teknelerin bulunduğu alanlarda müsilajın arttığı gözleniyor.
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Marmara Denizi'nde, Adalar ilçesinde yer alan Kınalıada da açıklarında "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı.
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İşte Marmara Denizi'nde son durum...
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