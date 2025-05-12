Abdullah Öcalan serbest mi kalacak İmralı'dan çıkacak mı? Şamil Tayyar açıkladı

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, PKK'nın silah bırakma ve kendini fesih kararının ardından, 'sürecin içinde yer alan bir bürokrata' dayandırarak, önümüzdeki dönemin yol haritasını aktardı. Buna göre örgüt içindeki ihtilafı Öcalan doğrudan devreye girerek çözdü. Silahlar, Süleymaniye ve Erbil’de Türkiye’nin gözetiminde teslim edilecek. Peki Abdullah Öcalan serbest mi kalacak, ev hapsi gündemde mi İmralı'dan çıkacak mı? Şamil Tayyar buna da açıklama getirdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a silahları bırakma çağrısıyla başlayan yeni çözüm sürecinde beklenen açıklama geldi. PKK kendini feshetti ve silah bırakacağını ilan etti. Peki şimdi ne olacak? Yanıtı en çok merak edilen soru ise Abdullah Öcalan ne olacak, İmralı'dan çıkacak mı?

Abdullah Öcalan serbest mi kalacak?

Süreçte neler yaşanacağını AK Partili Şamil Tayyar yazdı. X hesabından süreci özetleyen Şamil Tayyar, Abdullah Öcalan'ın durumuna da açıklama getirdi. "Sürecin içinden bir bürokrat dostundan" bilgi aldığını belirten Şamil Tayyar'ın dediğine göre Öcalan İmralı'da hapis cezasını çekmeye devam edecek.

PKK Öcalan için siyaset hakkı istedi

PKK'nın fesih açıklamasında ise Abdullah Öcalan'ın durumuna dair bambaşka talepler bulunuyor.

- PKK kanadı Öcalan’ın süreci yürütüp yönlendirmesi, demokratik siyaset hakkının tanınması ve hukuki güvence sağlanması istendi.

PKK'nın fesih açıklamasındaki sınır

Şamil Tayyar, PKK'nın fesih açıklamasındaki en önemli detayı da X hesabından yorumladı. Bu PKK'nın fesihi, KCK’nın Türkiye kolu ‘PKK’ ile sınırlı tutmasıydı. Şamil Tayyar şunları yazdı;

-Öncelikle şunu belirtelim. 47 yıldır kan ve gözyaşından beslenen bir terör örgütünün varlığını sonlandırması, kuşkusuz, tarihi kırılmadır, kıymetlidir. Bildirideki soykırım ifadesi ise tarihi çarpıtmadır, kabul edilemez. Taleplere ve kararın PKK ile sınırlı tutulmasına gelince. Süreci başından beri sağduyuyla takip eden Cumhurbaşkanımızın ferasetine güveniyorum. Devleti ve toplumu zaafa sürükleyecek, incitecek bir tutum içinde olmayacağını düşünüyorum. Nitekim, Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in şu ifadeleri önemli:

-Karar, Terörsüz Türkiye hedefi açısından önemli aşamadır. -Kararın, PKK’nın tüm şube ve uzantılarıyla illegal yapılarını kapsayacak şekilde somut olarak ve eksiksiz hayata geçirilmesi gerekir. -Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda hiçbir tartışma yoktur. Bu yaklaşım, güven vericidir. Terör örgütünün ne istediğini değil, devletin ne yapmaya çalıştığını, sahadaki uygulamayı önemsiyorum.

Bundan sonra neler olacak? Bürokrat dostunun aktardığı süreç

AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda da, "Sürecin içinden bir bürokrat dostumuz, şöyle bir yol haritası çizdi" diyerek, şunları aktardı:

-Örgüt içindeki ihtilafı Öcalan doğrudan devreye girerek çözdü.

-Silahlar, Süleymaniye ve Erbil’de Türkiye’nin gözetiminde teslim edilecek.

-Örgütün üst düzey 300’e yakın yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek, İran, Irak ve Suriye asla olmayacak.

-Suça bulaşmamış örgüt üyeleri kimliğini taşıdığı ülkelere dönecek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4 bin kişi kademeli olarak sınırda teslim alınacak.

-İlk aşamada Diyarbakır annelerinin evlatlarının dönüşü sağlanacak.

-Öcalan, İmralı’da kalacak.

-ABD ve Fransa gibi garantör ülke olmayacak.

-Yeni İnfaz Kanunu’ndan PKK’lılar da yararlanacak, ileri yaşta ve hasta olanların tahliyesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

-Sürecin seyrine göre yeni Anayasa için Mecliste işbirliği zemini aranacak, ceza mevzuatı yeniden düzenlenecek, ileri aşamada toplumsal mutabakat oluştuğunda kısmi af gündeme gelebilecek.

-DEM’in yeniden yapılanması kaçınılmaz olacak ancak PKK adını kullanamayacak.

-PKK kendini feshedip terör son bulunca kayyım atanan belediyelerdeki başkanların görevlerine iadesi söz konusu olacak.

-Türkiye, örgütten koparak yeni yapılanmaya gidilme ihtimali karşısında uzun süre bölgeden çekilmeyecek.

-Suriye’deki YPG yapılanması, Şam yönetimiyle birlikte planlanacak, Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışına çıkarılacak, kalanlar Suriye ordusuna katılacak.

Şunu eklemek isterim; masa başındaki kararlardan daha çok sahadaki uygulamalar, sürecin seyrini somutlaştıracak."