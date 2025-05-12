Ticaret savaşı duruldu, altın fiyatları düşüşe geçti Gram altın, çeyrek altına bakın
ABD ve Çin'in karşılıklı olarak 90 gün süreyle gümrük vergilerini düşürme kararı almasının ardından piyasalar pozitif tepki verdi. Altın fiyatları da düşüşe geçti. Haftanın ilk işlem gününde çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?Abone ol
Cuma günü, değer kazanan altının gram fiyatı günü 4 bin 144 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 4 bin 78 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 10 liradan satılıyor.
Altın onsu
Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 3 bin 277 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Haftanın ilk işlem gününde olumlu geçen ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.
Analistler ne diyor?
Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu seyretmesinin piyasalardaki endişeleri hafiflettiğini ifade ederek, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan riskli varlıklara yönelmesiyle altının ons fiyatının düştüğünü kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 240 dolar seviyesinin destek, 3 bin 300 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.