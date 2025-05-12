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Pervin Buldan: Dikenli telleri kaldıracağız, barışı taçlandıracağız

Pervin Buldan: Dikenli telleri kaldıracağız, barışı taçlandıracağız

PKK’nin silah bırakma ve örgütü feshetme kararına ilişkin konuşan DEM Partili Pervin Buldan, süreci “yeni bir umut dönemi” olarak tanımladı. Buldan, “Dikenli telleri aradan kaldırıp, barışı taçlandıracağımız bir dönem başladı” dedi.

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PKK’nin 12. Kongresi sonrası açıkladığı örgütsel fesih ve silahlı mücadeleye son verme kararına ilişkin siyasi tepkiler gelmeye devam ediyor. DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk’e konuşan Buldan, "Hayırlara vesile olsun" diyerek başladığı açıklamasında, yaşanan süreci umut verici bulduğunu ifade etti. Buldan, yıllardır farklı şekillerde denenen ama kalıcı sonuçlar üretmeyen girişimlerin ardından, bu kez daha güçlü bir barış atmosferinin doğduğunu savundu.

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