PKK fesih açıklamasındaki sıkıntılı bölümler! Öcalan talebi ve Türkiye kısmı önemli

TÜRKİYE'ye 47 yıl terör kabusu yaşatan PKK tarih oluyor. Kongre yapan PKK Terör örgütü kendini feshettiğini ve silahlarını teslim edeceğini duyurdu. Fesih kararı tarihi olarak nitelense de açıklanan kararda sıkıntılı bölümler var... Bunlardan ilki Abdullah Öcalan'a siyaset hakkı talebi... Diğeri ise fesihin sadece Türkiye ile sınırlı olması. Şamil Tayyar sıkıntılı kısımları yazıp 'Erdoğan'a güveniyorum' dedi.

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TÜRKİYE terörsüz günler için önemli olan PKK'nın kendini fesih kararını konuşuyor. Karar 47 yıllık bir kabusu noktalamak açısından önemli bulunsa da Kandil'den gelen bu bildiride sıkıntılı 3 nokta var. Bu kısımlara dikkat çeken X hesabından Şamil Tayyar oldu. Tayyar'ın yorumlarına geçmeden önce sıkıntılı noktaları özetleyelim;

1- Fesih kararı KCK’nın Türkiye kolu ‘PKK’ ile sınırlı tutuldu. Bu PKK, Suriye'deki uzantısı olan YPG ile varlığını sürdürecek anlamına geliyor. Üstelik, PKK terör örgütü olarak uluslararası arenada kabul edilmişken, YPG için böyle bir kabul yok.

2-Abdullah Öcalan talepleri... Bildirgede şu satırlar dikkat çekici;

-Kongremizin aldığı PKK’nin fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Söz konusu kararların uygulanması Önder APO’nun süreci yürütüp yönlendirmesini, demokratik siyaset hakkının tanınmasını ve sağlam bütünlüklü bir hukuki güvenceyi gerektirir. Bildirideki bu kısım bir nevi silah bırakmayı ve fesihi Öcalan için özgürlük isteğine bağlıyor.

3- Silah bırakma ve fesih bildirisindeki üslup sıkıntılı... Fesih kararında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 100 yıllık tarihinde Kürtlere soykırım uygulamakla" suçlanıyor. Bildiri metni baştan sona sıkıntılı bir dil ve üslupla dolu...

Şamil Tayyar; Erdoğan'a güveniyorum

AK Partili Şamil Tayyar bu sıkıntılı kısımları sıraladıktan sonra X'teki hesabından alınan karar için şunları yazdı;

-47 yıldır kan ve gözyaşından beslenen bir terör örgütünün varlığını sonlandırması, kuşkusuz, tarihi kırılmadır, kıymetlidir. Bildirideki soykırım ifadesi ise tarihi çarpıtmadır, kabul edilemez. Taleplere ve kararın PKK ile sınırlı tutulmasına gelince. Süreci başından beri sağduyuyla takip eden Cumhurbaşkanımızın ferasetine güveniyorum. Devleti ve toplumu zaafa sürükleyecek, incitecek bir tutum içinde olmayacağını düşünüyorum.

Nitekim, Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in şu ifadeleri önemli: -Karar, Terörsüz Türkiye hedefi açısından önemli aşamadır. -Kararın, PKK’nın tüm şube ve uzantılarıyla illegal yapılarını kapsayacak şekilde somut olarak ve eksiksiz hayata geçirilmesi gerekir. -Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda hiçbir tartışma yoktur. Bu yaklaşım, güven vericidir. Terör örgütünün ne istediğini değil, devletin ne yapmaya çalıştığını, sahadaki uygulamayı önemsiyorum.