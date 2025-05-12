Vestel'den ralli pilotu Kübra Denizci Keskin'e destek

Vestel, engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin'e sponsor oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda duyurduğu işbirliğiyle Keskin'in ilham verici hikayesine ortak oldu.

Keskin, motor sporları alanlarından biri olan rallide, dünyanın ilk ve tek engelli kadın pilotu olarak dikkati çekiyor.

Kariyerine "Türkiye Tırmanma Şampiyonası" ile başlayan, ardından ralli yarışlarına geçiş yapan Keskin, Türkiye ve Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarışan ilk engelli kadın sporcu olma ünvanını taşıyor. Aynı zamanda klinik psikolog olan Keskin, sporda ve yaşamda engellerin ötesine geçen duruşuyla ilham veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, şirket olarak kendi gelişimlerini toplumun gelişimiyle eş değer gören bir marka olduklarını belirtti.

Bu gelişimin en güçlü etkenlerinden birinin spor olduğunu aktaran Uylukçuoğlu, "Bu anlayışla, spora bakışımızı sürdürülebilirlik ilkelerimiz ve toplumsal fayda odağımız doğrultusunda şekillendiriyoruz. Birlikte yol aldığımız her sporcunun gelişim yolculuğuna eşlik etmek, onların yolculuğunu görünür kılmak ve spora eşit katılımını desteklemek bizim için büyük anlam taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Uylukçuoğlu, Kübra Denizci Keskin'in cesareti, kararlılığı ve sınır tanımayan tutkusunun spora eşit katılım yaklaşımlarının en ilham verici örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Keskin'in dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu olarak gençlere ilham verdiğini aktaran Uylukçuoğlu, şunları kaydetti:

"Toplumsal dönüşüme de öncülük ediyor. Dünya rallilerinde engelleri aşan ilk kadın pilot olan Kübra Denizci Keskin, spor faaliyetlerinin yanı sıra Klinik Psikoloji eğitimini tamamlayarak akademik kariyerinde de önemli başarılara atmış bir sporcumuz. Bu sayede azmi ve tutkusuyla onu tanıyan herkese kendini hayran bırakıyor. Keskin ile yolculuğumuzu bu önemli haftada duyurmak bizim için ayrı bir değer taşıyor. Vestel olarak başarıya giden yolda hiçbir engel tanımadan mücadelesine devam ederek bizlere ilham olan sporcuların yolculuğuna eşlik etmekten büyük gurur duyuyoruz."