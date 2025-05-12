Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki yüksek fiyatlar sosyal medyada gündem oldu

Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki yüksek fiyatlar sosyal medyada tartışma yaratırken, "Keşli Mantı" 700 TL, "Serseri" adlı tabak ise 1550 TL'lik fiyatıyla eleştiri konusu oldu.

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Mehmet Yalçınkaya'nın sahibi olduğu restoranda yemek yiyen bir sosyal medya kullanıcısının, sipariş ettiği ürünlerin fotoğraflarını ve fiyatlarını paylaşması, kısa sürede büyük bir tartışma başlattı.

KEŞLİ MANTI 700 TL, “SERSERİ” 1550 TL

Sosyal medya paylaşımına göre, menüdeki keşli mantı porsiyonu 700 TL’ye sunuluyor. Bu tabağın içinde sadece iki büyük parça mantı yer alırken, en dikkat çeken yemeklerden biri de "Serseri" adıyla tanıtılan tabak oldu.

Dana bonfile ve kalamarla hazırlanan bu özel yemek, 1550 TL’lik fiyatıyla kullanıcılar arasında büyük bir tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADA FİYATLARA TEPKİ GELDİ

Yalçınkaya'nın restoranında paylaşılan fiyatlar, sosyal medyada farklı görüşlere yol açtı. Bazı kullanıcılar, yemeklerin sunumunu ve ürün kalitesini vurgulayarak fiyatları savunurken, birçok kişi ise fiyatların aşırı yüksek olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu. Bu durum, özellikle yemek ve gastronomi odaklı platformlarda yoğun yorum ve paylaşım aldı.