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ABD ve Çin anlaştı piyasalar coştu! Dolar güçlendi, altın çakıldı, İslam Memiş altın alma zamanını açıkladı

ABD ve Çin anlaştı piyasalar coştu! Dolar güçlendi, altın çakıldı, İslam Memiş altın alma zamanını açıkladı

Piyasalarda son dakika gelişmesi... ABD ve Çin’in karşılıklı olarak tarife indirimine gitmesi, Rusya-Ukrayna barış umutlarının canlanması piyasaları olumlu yönde etkiliyor. Dolar, ABD-Çin hamlesi sonrası diğer para birimleri karşısında güçlendi, altın fiyatlarında da ibre tersine döndü. Altın fiyatları resmen çakıldı. İslam Memiş, yeniden yükseliş için zamanı duyurdu ve elinde alın olanları uyardı.

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Piyasalar yeni haftaya hızlı başladı. Gündemdeki kritik gelişmeler fiyatları etkiledi. ABD ve Çin, tarifelerde 90 gün boyunca indirime gitti, öte yandan Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için gözler 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşecek zirveye çevrildi. Gelişmeler iç piyasalarda pozitif fiyatlamaları da beraberinde getirdi.

DOLAR GÜÇLENDİ

Bir süredir ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için taraflar hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek bazı maddelerde anlaştılar. Buna göre, taraflar ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tarifelerin 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürüleceği ve Çin'in de aynı süre zarfında ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği konusunda mutabık kaldı.

Bu gelişmelerle dolar diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar endeksi 101,8'e yükselerek 10 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Endeks şu dakikalarda yüzde 1,08 artışla 101,4 seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN

Küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altının ons fiyatı ise ABD ve Çin'in tarifeler konusunda anlaşmasının etkisiyle geriledi. Altın ons fiyatı küresel piyasalarda artan risk iştahını ile 3 bin 216 dolara kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 1,8 azalışla 3 bin 231 dolardan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 4,4380 seviyelerinde seyrediyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Yaşanan gelişmeler sonrası altın fiyatlarında düşüş görülüyor. Gram altın 4.003 liradan, çeyrek altın 6.802 liradan, yarım altın 13.580 liradan işlem görüyor.

Düşüş için uzmanların yorumu merak ediliyor. 

UZMANLAR DÜŞEN ALTIN İÇİN NE DİYOR?

 Finans Analisti İslam Memiş, yayınladığı videoda yatırımcıyı uyaran açıklamalarda bulundu.

ALTIN ALMAK İÇİN EN UYGUN ZAMAN?
Memiş, yaklaşık 80 dolar civarında geri çekilme olduğunu, ilk kez altın alacakların 3000 dolar seviyesini beklemesi gerektiğini 3500 dolar seviyesini test edince gönül rahatlığıyla burada herkesin altın tarafından çıkış yapabileceğini ifade etti.

GRAM ALTIN
Gram altın 4210 seviyesinden kapanış yaptığını söyleyen Memiş, 4000 lira seviyesinin altına sarktığında kademeli alıma başlanabileceğini ifade etti.

İslam Memiş yükseliş için de tarihi duyurdu ve "Yılın ikinci yarısında bu yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz. Ancak öncelikle, beklediğimiz seviyelerin gerçekleşmesi lazım." dedi.

"Biraz oyalanacak"

Sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulunan Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:

-Cumartesi günü 4.210 lira olan gram altın şuan 4.086 lira Yani, 1 günde 124 lira değer kaybetti. 3.327 $ olan ons altın şuan 3.227 $ Yani, 1 günde 100 dolar değer kaybetti.

-Kısa vade için borsa da 9.550 puan direnci için alım yapanları 1,14 seviyesinin üzerinde Euro almayıp sabırla 1,11 seviyesini bekleyenleri Bitcoin’de 85.500 $ 1. alımını 77.000 $ 2.alımını yapanları tebrik ederim.

-Altın fiyatları %3’den fazla düşüşle haftaya başladı. Bu benim beklediğim düşüşler değil. Biraz oyalanacak o. Ons 3.200-3.330 $ aralığında Gram 4.000-4.200 lira aralığında. Acelem yok, keyifle izlemeye devam.

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