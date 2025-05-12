Almatı'da "Batı Azerbaycan'a Dönüş Çağrıları" temalı Kazakistan-Azerbaycan Uluslararası Forumu düzenlendi

Kazakistan’ın Almatı şehrinde, Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 102. yıldönümüne ithaf edilen “Kazakistan-Azerbaycan Uluslararası Forumu – Batı Azerbaycan’a Dönüş Çağrıları” başlıklı etkinlik düzenlendi.

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Forum Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansı’nın desteğiyle, “Kızılbaş” Gençleri Eğitim Sosyal Birliği, UNESCO Kazakistan Temsilciliği, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), “İpekyolu” Kamu Diplomasisi Vakfı ve Batı Azerbaycan Topluluğu’nun ortak organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, Kazakistan ve Azerbaycan milli marşlarının seslendirilmesiyle başladı.

Foruma, Azerbaycan’ın Kazakistan’daki Almatı temsilciliğinden Anar Hüseynzade, Türkiye’nin Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu, UNESCO Kültürleri Yakınlaştırma Merkezi Başkanı ve ünlü yazar Olcas Süleymenov (video mesaj ile), UNESCO Kültürleri Yakınlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Saltanat Aşimova, Azerbaycan’ın Halk şairi Sabir Rüstemhanlı, Azerbaycan milletvekili Nagif Hamza, Kazakistan’ın saygın bilim insanı Prof.Dr. Erpolat Aliyadinuly, Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu üyesi ve Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, “İpekyolu” Kamu Diplomasisi Vakfı Başkanı Seyfullah Türksoy, tarihçi İgor Krupko ile Azerbaycan ve Kazakistan’dan önde gelen akademisyenler ve siyasetçiler katıldı.

Açılış konuşmasında Azerbaycan’ın Kazakistan’daki Büyükelçiliğinin Almatı temsilcisi Anar Hüseynzade, Kazakistan’ın Vatan Savaşı döneminde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne verdiği destekten duyulan memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu, Türk birliğinin önemine değinerek, Haydar Aliyev’in geniş vizyonu ve liderliğiyle dönemin ötesinde bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Milletvekili Nagif Hamza, Batı Azerbaycanlıların ata topraklarından zorla göç ettirildiğini belirterek, Azerbaycan’ın sınırlarında soydaşlarının yaşadığı tek ülke olduğunu ifade etti.

Olcas Süleymenov video mesajında Haydar Aliyev’in Azerbaycan ve dünya için taşıdığı öneme değindi ve onun şahsiyetinden alınacak çok ders olduğunu söyledi.

Halk şairi Sabir Rüstemhanlı konuşmasında bağımsız Türk cumhuriyetlerinin gelişimine dikkat çekerek, Batı Azerbaycan’a dönüş temalı etkinliklerin birçok ülkede düzenlendiğini belirtti. Kazakistan’ın, göçmen halklar için ikinci bir vatan haline geldiğini vurguladı.

Proje yöneticisi ve Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger de konuşmasında, Batı Azerbaycan’a dönüşün tıpkı Karabağ’a dönüş gibi gerçekleşeceğine olan inancını dile getirdi.

“Biz o topraklara – o Türk yurduna mutlaka döneceğiz. Doğum gününde andığımız ulu önderimiz Haydar Aliyev’in aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, Cumhurbaşkanımızın askeri olarak onun sözleri ile konuşmamı bitiriyorum: ‘Bizim ailemiz Türk dünyasıdır ve biz birlikte güçlüyüz.’”

Etkinlik kapsamında ayrıca, “Ahıska” gazetesinin baş editörü Rövşen Memmedoğlu’nun moderatörlüğünde “Türk Dünyasında Yeni Çağrılar” adlı panel düzenlendi.

Panelde, Goodwill AqNiet Kamu Fonu Direktörü Adlet Kumar, Turan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Fakültesi Direktörü Altınay Tuleuvna Mukhambedyarova ve Kazakistan Sanat Forumu Uluslararası Yaratıcılık Teşkilatı Genel Direktörü Yernazar Gimarat yer aldı. Panelde Türk Devletleri Teşkilatı’nın çalışmaları ve Türk cumhuriyetleri arasındaki iş birliği olanakları ele alındı.

Forum kapsamında Haydar Aliyev’in 102. doğum yıldönümüne özel bir sergi de düzenlendi. Sergide, Aliyev’in Orta Asya ve Türk cumhuriyetlerine yönelik politikalarını yansıtan fotoğraflar ile Batı Azerbaycan’ın kültürel ve tarihi mirasına dair görseller sergilendi.

Etkinlik, sonuç bildirgesinin kabulü ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.





