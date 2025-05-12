BIST 9.668
DOLAR 38,76
EURO 43,05
ALTIN 4.009,03
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yılmaz Tunç'tan, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Yılmaz Tunç'tan, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç "Ülkemiz kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir." dedi.

Abone ol

Ülkenin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasına gelindiğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın özgürce dalgalanması için binlerce vatan evladımızın canı pahasına sürdürdüğü onurlu mücadele, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Sayın Devlet Bahçeli'nin milli duruşu, Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde ülkemizin huzurlu, güvenli ve istikrarlı bir geleceğe emin adımlarla yürümesinin yolunu açmıştır."

Terörle mücadelede canlarını feda eden kahraman şehitleri rahmetle ve minnetle yad eden, gazilere şükranlarını sunan Tunç, şehit ve gazilerin ailelerine de sabır ve başsağlığı diledi.

Bakan Tunç, "Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, hukuk devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek, kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Şimdi de Çorum'da deprem oldu! Kandilli duyurdu
Şimdi de Çorum'da deprem oldu! Kandilli duyurdu
Vestel'den ralli pilotu Kübra Denizci Keskin'e destek
Vestel'den ralli pilotu Kübra Denizci Keskin'e destek
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki yüksek fiyatlar sosyal medyada gündem oldu
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki yüksek fiyatlar sosyal medyada gündem oldu
Pervin Buldan: Dikenli telleri kaldıracağız, barışı taçlandıracağız
Pervin Buldan: Dikenli telleri kaldıracağız, barışı taçlandıracağız
PKK fesih açıklamasındaki sıkıntılı bölümler! Öcalan talebi ve Türkiye kısmı önemli
PKK fesih açıklamasındaki sıkıntılı bölümler! Öcalan talebi ve Türkiye kısmı önemli
İnşaat maliyeti yaklaşık 4 yılın en düşüğüne geriledi
İnşaat maliyeti yaklaşık 4 yılın en düşüğüne geriledi
Fahrettin Altun, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi! "Tüm adımlar şeffaf bir şekilde atılacak"
Fahrettin Altun, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi! "Tüm adımlar şeffaf bir şekilde atılacak"
DMM'den özerklik iddialarına yalanlama geldi
DMM'den özerklik iddialarına yalanlama geldi
Abdullah Öcalan serbest mi kalacak İmralı'dan çıkacak mı? Şamil Tayyar açıkladı
Abdullah Öcalan serbest mi kalacak İmralı'dan çıkacak mı? Şamil Tayyar açıkladı
Ticaret savaşı duruldu, altın fiyatları düşüşe geçti Gram altın, çeyrek altına bakın
Ticaret savaşı duruldu, altın fiyatları düşüşe geçti Gram altın, çeyrek altına bakın
AK Parti'li Hayati Yazıcı: Karar bir dönemeç noktası
AK Parti'li Hayati Yazıcı: Karar bir dönemeç noktası
Mario Lemina, Galatasaray'la tarihe geçmek istiyor! Osimhen sorusuna da cevap verdi
Mario Lemina, Galatasaray'la tarihe geçmek istiyor! Osimhen sorusuna da cevap verdi