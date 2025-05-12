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Kavga sırasında kulak memesi koptu!

Kavga sırasında kulak memesi koptu!

 Gaziantep'te çıkan kavgada ısırılarak kopan kulak memesi, süper mikrocerrahi yöntemiyle başarılı şekilde yerine dikildi.

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Nizip ilçesinde aile bireyleri arasında çıkan kavgada 40 yaşındaki Fadıl Karakan'ın kulak memesi ısırılarak koparıldı.

Karakan, kendi imkanlarıyla Nizip Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Karakan, ameliyata alındı.

Yaklaşık 2,5 saat süren süper mikrocerrahi operasyonla Karakan'ın kopan kulak memesi yerine dikildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Doğan, AA muhabirine, hastanenin ileri teknolojiye sahip altyapısı ve alanında uzman ekibiyle hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

Doğan, "Amacımız sadece hastaları tedavi etmek değil, aynı zamanda yaşam kalitelerini ve özgüvenlerini de yeniden kazandırmak." dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tokgönül, hastanın kulak memesinin kopuk şekilde geldiğini söyledi.

Operasyonun ileri teknoloji sayesinde başarılı geçtiğini ifade eden Tokgönül, şunları kaydetti:

"Bu teknik olarak oldukça zorlu bir cerrahi müdahaledir. Yüksek beceri, hızlı karar alma ve ekip çalışması gerektirir. Hastamızın durumu şu anda gayet iyi. Estetik açıdan da tatmin edici bir sonuç elde ettik. Bu yalnızca başarılı bir ameliyat değil, aynı zamanda hastanemizin cerrahi kapasitesini ve ekip uyumunu da ortaya koyan önemli bir örnektir. Süper mikrocerrahi yöntemiyle vücuttaki en ince damarları onardık."

Fadıl Karakan ise olay sonrası kopan kulağının parçasını bulup uygun şekilde muhafaza ettiğini belirterek, "Hastanede 7 gün kaldım. Şu an hiçbir sorunum yok. Kulağım eskisi gibi oldu. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.

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