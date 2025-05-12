Samsung, seçili beyaz eşyalarda 20 yıl garanti sunuyor

Samsung, Bespoke serisi buzdolabı ve çamaşır makinelerinde Digital Inverter motor ve kompresör için 20 yıla kadar garanti veriyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, Bespoke AI serisiyle evleri akıllı, güvenli ve bağlantılı hale getiriyor.

Bespoke AI serisi cihazları da dahil olmak üzere seçili çamaşır makineleri ve kurutma makinelerinde Digital Inverter motor garantisini, seçili Samsung buzdolaplarında de Digital Inverter kompresör garantisini 20 yıla uzatan şirket, yenilikçi ürünlerinde daha uzun ömürlü kullanım sağlıyor.

Dijital İnverter teknolojisi, buzdolabı kompresörlerinde gerektiği kadar soğutma yapmak üzere devrini akıllı bir şekilde kontrol ederken, değişken devir kontrolü, performansıyla kompresörün ömrünü önemli oranda arttırıyor.

Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi motorlarında da sessiz ve dayanıklı performans için güçlü mıknatıslar kullanılıyor. Bu sayede yüksek dayanıklılık sağlanıyor ve bu güç, motorda 20 yıllık garantiyle destekleniyor.

Çamaşırın ağırlığını, kumaş türünü ve kirlilik seviyesini algılıyor

Tek cihazda hem çamaşır yıkama hem de kurutma imkanı sağlayan Bespoke AI Laundry Combo Çamaşır Makinesi, evlerde daha fazla yer açıyor. 18 kilogram yıkama ve 11 kilogram kurutma kapasiteli AI Laundry Combo, çamaşırın ağırlığını, kumaş türünü ve kirlilik seviyesini algılayarak yıkama ve kurutma süreçlerini optimize ediyor. Ayrıca, yıkama işleminden sonra çamaşırları başka bir makineye aktarmaya da gerek kalmadan hem yıkama hem kurutma işlevi sunuyor.

AI Yıkama & Kurutma özelliğiyle çamaşırların ağırlığını ölçerek yeterli miktarda su ve deterjan kullanan makine, kumaş türünü ve kirlilik seviyesini de algılayarak kurutma işlemini gerçekleştiriyor.

Isı Pompalı Kurutma teknolojisi, yenilikçi bir kurutma performansı sunarak çamaşırları kurutmak için kullanılan sıcak havayı tekrar ısıtıp nemini gidererek havayı sürekli olarak geri dönüştürürken, kurutma süresini yüzde 60'a kadar azaltıp enerji kullanımını yüzde 75'e kadar düşürüyor.

Samsung Gardırop Tipi Buzdolabı kalabalık evlerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Samsung'un Gardırop Tipi Buzdolabı da 819 litrelik hacmiyle dikkati çekerken, BPA içermeyen 1,4 litre Otomatik Dolumlu Sürahi, arıtılmış suyla dolarak içerisine meyve ve yeşillik de eklenebiliyor ve sağlıklı yaşamı benimseyenler için ideal bir seçenek oluyor.

Özelleştirilmiş Bespoke tasarımı sayesinde kapısı farklı renklerde cam paneller kullanılarak üretilebiliyor. Ayrıca iki farklı buz yapıcı özelliğine sahip buzdolabı, üçlü soğutma özelliğiyle gıdaları uzun süre taze tutarken, kayar raflarıyla da kullanım esnekliği sağlıyor.