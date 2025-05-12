Taliban’dan satranç yasağı

Taliban, “şeriata uygunluk” gerekçesiyle Afganistan’da satrancı süresiz yasakladı; karar, spor ve gençlik aktivitelerinde yeni bir kısıtlama olarak tepki topladı.

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Afganistan’da 2021 yılında yönetimi yeniden ele geçiren Taliban, satranç sporunu süresiz olarak yasakladı. Taliban yetkilileri, satrancın “kumar aracı olabileceği” gerekçesiyle bu kararın alındığını duyurdu.

BBC ve AFP'nin aktardığı bilgilere göre, Taliban’ın Spor Müdürlüğü Sözcüsü Atal Mashwani, satrancın şeriat hukukuna uygunluğuna dair dini değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti. Mashwani, bu süreç tamamlanana dek satrancın askıya alındığını açıkladı.

Başkent Kabil’de bir kafede satranç müsabakaları düzenleyen Azizullah Gulzada, kararın gençler için sınırlayıcı olacağını söyledi. Gulzada, “Buraya gelip çay içen ve satranç oynayan gençler artık başka bir alternatif bulmak zorunda kalacak. Müslüman çoğunluklu pek çok ülkede satranç serbestçe oynanabiliyor,” dedi.

Taliban yönetimi daha önce kadınların spor faaliyetlerine katılımını tamamen yasaklamış, profesyonel karma dövüş sporlarını da “şiddet içerdiği” gerekçesiyle durdurmuştu. Yeni yasak, Taliban’ın toplumsal yaşama yönelik kısıtlayıcı politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.