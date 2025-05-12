Ormanlık alanda piknik yapıyordu! Feci olay, telefonla konuşurken...
Bilecik'in Söğüt ilçesinde ormanlık alanda yıldırım isabet eden ebe ağır yaralandı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Abone ol
İlçeye bağlı Oluklu köyünde ebe olarak görev yapan 34 yaşındaki Gönül K'nin üzerine, köyün ormanlık alanında ailesiyle piknik yaparken telefonla konuştuğu sırada yıldırım düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Ambulansla Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Gönül K, buradaki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Gönül K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.