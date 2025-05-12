Yarın için uyarı geçti! Meteoroloji 17 ili açıkladı, aman dikkat

Yurdun doğu kesimlerindeki bazı illerde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yarın sabah saatlerine çok dikkat edin...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, yarın ilk saatlerden itibaren Malatya, Elazığ, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Hakkari, Şırnak ve Van'ın güneyi ile Diyarbakır, Siirt ve Batman'da aralıklı, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.