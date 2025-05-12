Terör örgütü PKK kendisini feshetti! DEM Parti'den yeni açıklama: Yeni dönemin kapısı aralanıyor

Terör örgütü PKK, silah bıraktığını ve kendisini feshettiğini açıkladı. 12 Mayıs 2025 itibariyle terör örgütü PKK artık yok. Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından DEM Parti'den bir açıklama geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Yeni ve umut dolu bir dönemin kapısı aralanıyor" dedi.

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Terör örgütü PKK, silah bıraktığını ve kendisini feshettiğini açıkladı. Karar sonrası DEM Parti'den de yeni bir açıklama yapıldı. DEM Parti Ayşegül Doğan, “Türkiye'nin bir asırdır gündeminde yer alan ve son 50 yılda derin toplumsal yaralar açan bir sorunun çözümünde yeni bir sayfanın açıldığına hep birlikte tanıklık ediyoruz." dedi ve şunları kaydetti:

PKK Kongre kararlarını açıkladı ve fesih kararını duyurdu. Bu kararın tarihsel öneminin altını çiziyoruz bir daha.

‘Yeni ve umut dolu bir dönemin kapısı aralanıyor’

Henüz Kongre'nin toplandığının duyurulmasının dahi tarihsel bir önemde olduğunu ve bizim de bu ciddiyetle kararları beklediğimizi size birkaç gün önce açıklamıştık zaten. Bu sadece bir fesih kararı değil. Herkesi demokratik değişim ve dönüşüme davet eden yeni bir inşa süreci biz DEM Parti olarak bu kararın bu yüzden de çok önemli bir karar olduğunun altını çiziyoruz. Bir dönem kapanıyor evet. Yeni ve umut dolu bir dönemin ise kapısı aralanıyor ve hepimiz için aralanıyor. Yalnızca yeni bir tarihe tanıklık etmiyoruz. Aynı zamanda yeni bir tarih yazımına da talibiz.

Dolayısıyla bugün alacağımız kararlar Merkez Yürütme Kurulumuzda çizeceğimiz yol haritası yalnızca bu anı değil ülkenin geleceğini de şekillendirecek bir ciddiyetle tartışılıyor. Bu değişim ve dönüşüm sürecindeki sorumluluğumuzun farkındayız ilk günde söyledik yine diyoruz: Hem bu sorumluluğun farkındayız hem buna hazırız hem de bunu pamuklara sarıp sarmalamamız gerektiğini defaatle buradan ifade ettik. Önümüzdeki dönemlerde yapacağımız tüm çalışmaların bir arada barışçı bir yaşam zeminini güçlendireceğine inanıyoruz.

Bugün açıklanan kararların hepimize özellikle de annelere çocuklara gençlere ve gelecek nesillere hayırlar getirmesini yürekten diliyoruz. Hayırlar getireceğine de inanıyoruz. Uğur getireceğine inanıyoruz. Düşünün bu gelişme yıllardır içimizi kanatan her gün yüreğimizi burkan Kürt sorununa siyasetle çözüm kapısını ardına kadar açmış bulunuyor.

Artık Kürt sorununun demokratik çözümünün önünde engel gibi gösterilen engel gibi konan her defasında bir gerekçe olarak masaya konulan gerekçe olarak gösterilen her şey ortadan kalkmış görünüyor. Çünkü PKK bugün silahlara veda ettiğini duyurdu. Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz. Keşke dememeliyiz. İyi ki yaptık diyebilmeliyiz. İyi ki sımsıkı sarıldık. İyi ki bu tarihsel fırsata bu kadar çok tutunduk ve halkların yüzyılını birlikte inşa ettik diyebilmeliyiz. Bu erteleyebileceğimiz bir şey değil sevgili arkadaşlar. Bu omuzlarımızdaki ağır ve çok kutsal bir sorumluluk. O nedenle hepimiz buna itina ile yaklaşmalıyız.”





