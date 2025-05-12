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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple, iPhone fiyatlarına zam yapmayı planlıyor

Apple, iPhone fiyatlarına zam yapmayı planlıyor

ABD-Çin ticaret gerilimlerinin gölgesinde Apple, sonbaharda tanıtacağı yeni iPhone modellerine zam yapmayı değerlendiriyor; artışın gerekçesinin ise resmi olarak tarifelere bağlanmayacağı belirtiliyor.

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ABD'li teknoloji devi Apple, bu sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone serisine yönelik fiyat artışı planlarını masaya yatırdı. Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple olası zam kararını ABD’nin Çin menşeli ürünlere uyguladığı ek gümrük vergileriyle doğrudan ilişkilendirmeden uygulamayı planlıyor.

Şirketin fiyatları artırma gerekçesinin başında, yeni modellerde sunulacak ultra ince tasarım ve gelişmiş teknik özelliklerin maliyetleri yer alıyor. Apple’ın, Çin tarifelerinin getirdiği ek maliyeti sadece tedarik zinciri içindeki tasarruflarla telafi etmesinin zor olduğu; bu nedenle, zam yapılmaması halinde kâr marjlarında düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.

Ancak şirket yöneticileri, fiyat artışının doğrudan Çin tarifeleriyle ilişkilendirilmesinin, siyasi tepkilere yol açabileceğinden endişe ediyor. Nitekim Nisan ayında Amazon’un benzer şekilde tarifeleri fiyatlarına yansıtacağı yönündeki haberler, Beyaz Saray’ın sert tepkisiyle karşılanmıştı.

Apple’ın yeni iPhone serisiyle ilgili fiyatlandırma kararı, ABD ile Çin arasındaki ticaret ilişkilerinin geleceği açısından da dikkatle izleniyor. Yeni modellerin tanıtımının Eylül ayında yapılması bekleniyor.

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