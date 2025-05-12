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Terör örgütü PKK kendisini feshetti! MHP lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama: Terörsüz Türkiye'nin meşalesi yakılmıştır

Terör örgütü PKK kendisini feshetti! MHP lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama: Terörsüz Türkiye'nin meşalesi yakılmıştır

PKK'nın fesih kararına giden süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te meclis grup toplantısındaki çağrısıyla başlamıştı. Bugün yapılan açıklama ile terör örgütü kendisini feshetti. MHP lideri Bahçeli'den de ilk açıklama geldi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "Kim ne derse desin, statükocu ve ezbere dayalı marjinal iddialara kimler bel bağlarsa bağlasın Terörsüz Türkiye'nin meşalesi yakılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli "Böylelikle PKK musibeti son bulacak, 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa ümit ve temenni ediyorum ki, bir daha açılmamak üzere kapanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü evresidir. Terör örgütünün feshi ise yeni yüzyılın ulaşılan ve gerçekleşen ilk hedefi." dedi.

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