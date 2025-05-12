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Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor! İtalyan hocanın yeni durağı açıklandı

Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor! İtalyan hocanın yeni durağı açıklandı

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, 2021 yılından bu yana çalıştırdığı Real Madrid'e veda edecek. Carlo Ancelotti'nin yeni durağı Brezilya Milli Takımı oldu. Ancelotti 26 Mayıs’ta takımın başına geçecek.

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Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid'i çalıştıran Carlo Ancelotti, LaLiga'da son hafta oynanacak Real Madrid-Real Sociedad maçından sonra kulüpten ayrılacak.

The Athletic'in haberine göre Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü oldu. Ancelotti yeni görevine 26 Mayıs’ta başlayacak.

65 yaşındaki Ancelotti, Brezilya'da ülke tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olarak göreve getirildi. 

Madrid ekibinin başına ise Xabi Alonso geçecek. Milli yıldız Arda'ya zaman zaman az süre verdiği için eleştirilen Ancelotti, Madrid'de çıktığı 231 maçta 2.24 başarı ortalaması elde etmişti.

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