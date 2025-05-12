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Fitch: Türkiye’nin borç piyasası 2026’da 500 milyar doları aşabilir

Fitch: Türkiye’nin borç piyasası 2026’da 500 milyar doları aşabilir

Fitch Ratings, Türkiye’nin borç sermaye piyasasının finansman ihtiyacı ve İslami finansın etkisiyle 2025-2026 döneminde 500 milyar doları aşabileceğini öngördü.

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Türkiye ekonomisinin en önemli finansman kanallarından biri olan borç sermaye piyasası (DCM), hem iç hem dış kaynaklı baskılara rağmen genişlemeyi sürdürüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yayımlanan son değerlendirmede, Türkiye DCM’sinin yapısal olarak dirençli bir büyüme çizgisi sergilediği vurgulandı.

Kuruluş, finansman açıkları, uzun vadeli proje ihtiyaçları, kaynak çeşitlendirme hedefleri ve İslami finans araçlarının gelişimi gibi faktörlerin Türkiye borç piyasasının büyümesinde önemli rol oynadığını belirtti. Bu bağlamda, 2025 yılı sonuna kadar mütevazı bir büyüme, 2026 yılı itibarıyla ise 500 milyar doları aşan bir piyasa hacmi öngörülüyor.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE SERT ARTIŞ: 12 MİLYAR DOLARI AŞTI

Fitch’in verilerine göre 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin DCM ihraçları bir önceki yıla kıyasla yüzde 60, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 43 oranında artarak 12 milyar dolara ulaştı. Bu yükseliş, hem devletin hem de özel sektörün borçlanma araçlarına yönelimin arttığını ortaya koyuyor.

Kuruluşun Nisan 2025 itibarıyla sunduğu güncel verilere göre, toplam borç sermaye piyasası ihraçlarının yüzde 76,5’i Türk lirası cinsinden, geri kalanı ise ağırlıklı olarak ABD doları bazında gerçekleşti.

TOPLAM HACİM 465 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

2025’in ilk çeyreği sonunda Türkiye’nin toplam borç sermaye piyasası büyüklüğü yüzde 9,8’lik bir artışla 465 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın para birimlerine göre dağılımı ise şu şekilde oldu:

%65,9 Türk lirası

%31,4 Amerikan doları

%2,7 Euro

YABANCI YATIRIMCI PAYINDA GERİLEME

Fitch Ratings, Türkiye’nin kamu borçlarına yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin 2025’in ilk çeyreğinde azaldığını da raporuna yansıttı. Mart 2025 itibarıyla yurt dışı yerleşik yatırımcıların yurt içi kamu borçlarındaki payı yüzde 8,6’ya gerilerken, bu oran 2024 sonunda yüzde 9,9 seviyesindeydi.

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