Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor tabela değişiyor, litre fiyatı ne kadar?

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzin ve motorine zam kapıda... Son olarak 7 Mayıs'ta motorine 1 lira 31 kuruş indirim gelmişti.

Abone ol

Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine inmiş ve varil fiyatı 60 doların altını görmüştü. Bununla birlikte akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim gelmişti. Bu kez zam kapıda...Hem benzine hem de motorine zam geliyor.

ÇİFTE ZAM

NTV'de yer alan habere göre benzine 14 Mayıs 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 1.5 lira, motorine ise 15 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 1.3 lira zam gelmesi bekleniyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

İstanbul'da benzinin 46.77 liraya, Ankara'da 47.4 liraya, İzmir'de ise 47.74 liraya yükselmesi bekleniyor.

Motorinin İstanbul'da 45.5 liraya, Ankara'da 46.32 liraya, İzmir'de ise 46.65 liraya çıkması bekleniyor.