Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! Düğmeye basılıyor, tarih belli oldu
Ev kadınlarının emekli olabilmesinin önü açılıyor. Ekim ayı itibarıyla harekete geçilmesi bekleniyor. En az 15 yıl yapılacak prim ödemelerine devlet de katkı sağlayacak. Ev kadınları primlerini ödeyerek emeklilik hakkı elde edecek. .
2025'i Aile Yılı ilan eden hükümetin kadınları kuşatan projeleri bir bir hayata geçiyor. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre ev kadınlarına emeklilik hakkı için Ekim 2025'te düğmeye basılacak. Cumhurbaşkanlığı, Çalışma, Aile, Hazine ve Maliye ile Sağlık bakanlıklarının üzerinde çalıştığı proje aktif sigortası veya sosyal güvencesi olmayan ev kadınlarını kapsayacak.
İsteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek olan kadınlar, prim ödeyerek emekliliğe kavuşacak. 2028 yılında başlaması amacıyla alt yapısı oluşturulan düzenlemelere göre, en az 15 yıl yapılacak prim ödemelerine devlet de destek verecek.
Devletin destek vereceği prim miktarının üçte bir oranında olması alternatifi üzerinde duruluyor. Bu desteğin asgari ücretle sınırlı olması planlanıyor. Ancak yüksek prim ödeyenler, yüksek oranda maaş alabilecek. Sistemden, "Sigortalılık sebebiyle aylık almayan kişiler, 18 yaşını doldurmuş olan kişiler, sosyal sigorta güvencesi olmayan kişiler, zorunlu olarak sigorta yaptırmasını gerektiren işlerde çalışmayanlar, ev hanımı emekli olmak için yaptıracağı sigortalılık kapsamındaki kadınların gelir vergisine muaf olduğunu gösterir belgeye sahip olanlar" yararlanabilecek.
MEVCUT DURUM NE?
Ev kadınları pirim ödeyerek sosyal güvenlik sistemi üzerinden emekli olabiliyor. Prim miktarının ne kadar olacağına kadınlar karar veriyor.