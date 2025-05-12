Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! Düğmeye basılıyor, tarih belli oldu

Devletin destek vereceği prim miktarının üçte bir oranında olması alternatifi üzerinde duruluyor. Bu desteğin asgari ücretle sınırlı olması planlanıyor. Ancak yüksek prim ödeyenler, yüksek oranda maaş alabilecek. Sistemden, "Sigortalılık sebebiyle aylık almayan kişiler, 18 yaşını doldurmuş olan kişiler, sosyal sigorta güvencesi olmayan kişiler, zorunlu olarak sigorta yaptırmasını gerektiren işlerde çalışmayanlar, ev hanımı emekli olmak için yaptıracağı sigortalılık kapsamındaki kadınların gelir vergisine muaf olduğunu gösterir belgeye sahip olanlar" yararlanabilecek.