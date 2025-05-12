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ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü İstanbul'da yapılacak Ukrayna-Rusya zirvesi ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, "İstanbul'daki toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Zirve için ben de İstanbul'a gelebilirim." dedi.

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ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te Rusya- Ukrayna gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, perşembe günü İstanbul'da yapılacak Ukrayna-Rusya görüşmelerine değindi.

TRUMP: İSTANBUL'DAKİ RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ ÇOK ÖNEMLİ

İstanbul'daki zirvenin çok önemli olacağını vurgulayan Trump, kendisinin de İstanbul'a gelebileceğini belirtti. Trump, "15 Mayıs Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." dedi.

"PERŞEMBE GÜNÜ BEN DE İSTANBUL'A GELEBİLİRİM"

Trump, "Putin ve Zelenskiy'nin de orada olacağını düşünüyorum. Erdoğan Ukrayna Rusya konusunda iyi bir ev sahibi olacak. Suriye konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalarda, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da müzakereler için bir araya gelme konusunda mutabık kalındığı bildirilmişti.

PUTİN, UKRAYNA İLE MÜZAKERELER İÇİN "İSTANBUL" TEKLİFİ YAPMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullanmıştı: "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz."

Zelenskiy, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatarak, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı. Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Zelenskiy, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz." ifadelerini kullanmıştı

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