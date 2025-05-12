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ABD Başkanı Donald Trump: İstanbul'daki toplantıdan iyi şeyler çıkabilir

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: İstanbul'daki toplantıdan iyi şeyler çıkabilir

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna görüşmesine ilişkin konuştu. Trump, "Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Trump, "Perşembe günü (İstanbul'da) Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İSTANBUL'DA KRİTİK TOPLANTI!

Trump, İstanbul'da yapılacak görüşmeye atıf yaparak, "(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

15 MAYIS DÖNÜM NOKTASI!

Rusya ile Ukrayna yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalarda, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da müzakereler için bir araya gelme konusunda mutabık kalındığı bildirilmişti.

"ERDOĞAN İLE SURİYE KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ"

ABD Başkanı Trump: “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek"

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