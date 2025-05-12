Hamas, ABD-İsrail vatandaşı esiri serbest bıraktı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler sonucunda ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander’ı serbest bırakarak Han Yunus'ta Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Alexander’ın, Gazze sınırındaki Reim’e götürüldükten sonra sağlık kontrolünden geçip Katar’a gitmesi bekleniyor.

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Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ABD yönetimiyle yaptığı doğrudan görüşmeler çerçevesinde ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander’ı serbest bıraktığını duyurdu.

KIZILHAÇ EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Alexander'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Alexander'ı teslim alan Kızılhaç heyetine ait araçların Han Yunus'tan ayrılırken görüntülerini yayımladı.

Kızılhaç ekipleri tarafından teslim alınan esir asker Alexander, Gazze sınırındaki Reim bölgesine getirilecek.

KAN, Alexander'ı Reim'de, ABD'den Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ve ailesi ile birlikte İsrail Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch'in karşılayacağını bildirdi.

Daha sonra, Tel Aviv Ichilov Hastanesinde sağlık kontrolünden geçecek olan esirin, annesi Yael Alexander'ın bildirdiği üzere, sağlığının elvermesi durumunda ABD Başkanı Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmek üzere Katar'a gitmesi bekleniyor.

HAMAS, ABD-İSRAİL ÇİFTE VATANDAŞI ESİRİ SERBEST BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler kapsamında Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Bunun, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" olduğu ifade edilmişti.