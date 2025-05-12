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İletişim Başkanlığı: PKK unsurlarıyla çatışma iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı: PKK unsurlarıyla çatışma iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan açıklamada, “'Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi' iddiası doğru değildir” denildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi' iddiası doğru değildir. Bahse konu bölgede herhangi bir çatışma söz konusu değildir. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları akamete uğratma maksatlı manipülatif içeriklere itibar etmeyiniz" denildi.

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