Dışişleri Bakanı Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze, Suriye, Ukrayna krizi ve bölgesel istikrar konuları ele alınırken, NATO toplantısı ve yaptırımlar da gündeme geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan peş peşe önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ?

Görüşmede, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı. Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi.

ABD vatandaşı Edan Alexander'ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinilen görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Rubio'nun, 14-15 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detayları da ele alındı.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI BARROT İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Barrot'un telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV'LA GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Lavrov'un telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etme yönündeki son çabalar ele alındı.