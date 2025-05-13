BIST 9.747
DOLAR 38,80
EURO 43,18
ALTIN 4.034,51
HABER /  MEDYA

Şamil Tayyar'dan Abdullah Öcalan iddiası

Şamil Tayyar'dan Abdullah Öcalan iddiası

Yazar Şamil Tayyar, sürecin ilerlemesi halinde PKK'nın kurucu ismi Abdullah Öcalan’ın cezaevi şartlarının değişebileceğini söyledi.

Abone ol

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından kamuoyunda akıllarda yer alan soruya bir açıklama da TGRT Haber Medya Kritik programında eski AK Parti milletvekili yazar Şamil Tayyar’dan geldi.

Tayyar, toplumsal mutabakatın güçlenmesi ve terörün tamamen sonlandığı yönünde geniş bir uzlaşı sağlanması halinde, Abdullah Öcalan’ın cezaevi şartlarının değişebileceğini söyledi.

"İMRALI'DA ÖCALAN'A EV ORTAMI"

Tayyar, "Eğer süreç olgunlaşır, silahlar susar, toplumda huzur hakim olur ve geniş çaplı bir memnuniyet oluşursa, bu durumda Öcalan’ın İmralı’daki koşullarının cezaevi değil, ev ortamında sürdürülmesi söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı. Ancak bunun zamanla ve sürecin seyrine bağlı olduğunun da altını çizdi.

ÖNCEKİ HABERLER
PKK'nı fesih ve silah bırakma kararına hangi Bakan ne dedi?
PKK'nı fesih ve silah bırakma kararına hangi Bakan ne dedi?
İstanbul'da seyir halindeki metrobüste yangın çıktı
İstanbul'da seyir halindeki metrobüste yangın çıktı
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
O paylaşım sonrası Yılmaz Özdil hakkında soruşturma!
O paylaşım sonrası Yılmaz Özdil hakkında soruşturma!
Aliyev'den, PKK'nın silah bırakması ile ilgili paylaşım
Aliyev'den, PKK'nın silah bırakması ile ilgili paylaşım
Kayserispor konuk ettiği Antalyaspor'u 3 golle geçti
Kayserispor konuk ettiği Antalyaspor'u 3 golle geçti
ABD'li rapçi "Diddy"ye ilişkin dava görülmeye başlandı
ABD'li rapçi "Diddy"ye ilişkin dava görülmeye başlandı
Bahar Feyzan'dan PKK'nın feshiyle ilgili tepki çeken yorum: Topluma ne faydası var?
Bahar Feyzan'dan PKK'nın feshiyle ilgili tepki çeken yorum: Topluma ne faydası var?
Gümüşhane'de heyelan nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor
Gümüşhane'de heyelan nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor
Kadıköy'de büyük protesto hazırlığı! Beyaz mendil...
Kadıköy'de büyük protesto hazırlığı! Beyaz mendil...
Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu!
Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu!
Dışişleri Bakanı Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler
Dışişleri Bakanı Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler