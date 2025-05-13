Şamil Tayyar'dan Abdullah Öcalan iddiası

Yazar Şamil Tayyar, sürecin ilerlemesi halinde PKK'nın kurucu ismi Abdullah Öcalan’ın cezaevi şartlarının değişebileceğini söyledi.

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Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından kamuoyunda akıllarda yer alan soruya bir açıklama da TGRT Haber Medya Kritik programında eski AK Parti milletvekili yazar Şamil Tayyar’dan geldi.

Tayyar, toplumsal mutabakatın güçlenmesi ve terörün tamamen sonlandığı yönünde geniş bir uzlaşı sağlanması halinde, Abdullah Öcalan’ın cezaevi şartlarının değişebileceğini söyledi.

"İMRALI'DA ÖCALAN'A EV ORTAMI"

Tayyar, "Eğer süreç olgunlaşır, silahlar susar, toplumda huzur hakim olur ve geniş çaplı bir memnuniyet oluşursa, bu durumda Öcalan’ın İmralı’daki koşullarının cezaevi değil, ev ortamında sürdürülmesi söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı. Ancak bunun zamanla ve sürecin seyrine bağlı olduğunun da altını çizdi.