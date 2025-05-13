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Aliyev'den, PKK'nın silah bırakması ile ilgili paylaşım

Aliyev'den, PKK'nın silah bırakması ile ilgili paylaşım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkını "Terörsüz Türkiye" hedefindeki kararlı adımları dolayısıyla tebrik ederek, bu başarının güçlü liderlik ve milli birlikle kazanıldığını vurguladı. Aliyev, kararın tam olarak uygulanması konusunda Türkiye'ye başarılar dileyip desteğini yineledi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, PKK terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararına ilişkin Türkiye'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkını alınan karar dolayısıyla yürekten kutladığını belirtti.

Aliyev, "Değerli kardeşimin ilan ettiği 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma yolunda önemli bir aşama olan bu gelişme, ülkede sürdürülen kararlı siyasetin, güçlü liderlik ve sarsılmaz iradenin, milli birlik ve beraberliğin bir zaferidir." ifadelerini kullandı.

Alınan kararın tam olarak uygulanması yönünde Türkiye devletine ve halkına başarılar dileyen Aliyev, desteğini yineledi.

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